ティモシー・シャラメが3度目のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたことでも話題になった『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、卓球の世界チャンピオンになって人生一発逆転を目指すマーティ・マウザーの姿を描いた物語だ。監督を務めたのは、これまで弟のベニー・サフディと共に『神様なんかくそくらえ』『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などを手