ウイングアーク１ｓｔが反発している。同社はきょう、サイバートラストとｅシールや電子署名などに代表されるトラストサービスの国内普及促進、及び人工知能（ＡＩ）時代に対応したデジタルトラスト基盤の構築に向けて協業することで合意したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この協業により、商取引で発生する多様な帳票・文書のデジタル化において、その真正性を技術的に保証し、