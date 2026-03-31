ＩＮＰＥＸは続落。株価は朝高後、売りに押された。米ウォール・ストリート・ジャーナルは、中東情勢に関して「トランプ米大統領はホルムズ海峡の再開がなくてもイラン軍事作戦を終結させる用意がある」と報じた。これを受け、時間外取引で日本時間の朝方に一時１バレル＝１０６ドル台で推移していた米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）価格は、その後１００ドル