ＷＴＯＫＹＯはカイ気配で商いが成立しないまま、前日に続き４００円高はストップ高カイ気配に張り付いている。前週末取引終了後にＳＢＩホールディングスとの資本・業務提携を発表し、これを材料に急速人気化したが、時価総額６０億円前後の超小型株で浮動株比率も低く、圧倒的な品薄感からきょうも取引時間中に寄り付く気配がない。 今回の提携の背景には、東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）の発信力と、