ロート製薬がしっかり。同社はきょう、フィジカルＡＩを活用した「ヒューマノイド開発プロジェクト」を始動したと発表しており、これが株価の支えとなっているようだ。 サイバーフィジカルシステム（現実空間にある多様なデータをセンサーネットワークなどで収集し、仮想空間で大規模データ処理技術などを駆使して分析・知識化を行い、そこで創出した情報・価値によって産業の活