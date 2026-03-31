「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３１日午後１時現在で三菱重工業が「買い予想数上昇」２位となっている。 三菱重は続落、一時２１４円安の４２０４円まで売り込まれる場面があった。中東情勢は依然として不透明感が強く、全体相場は下値模索の動きを継続。日経平均に連動しやすい時価総額上位の主力銘柄として逆風に晒されている。しかし、世界的に有事リスクが高まるなか、防衛関連の中核銘柄