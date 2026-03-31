民間の信用調査会社「東京商工リサーチ岡山支店」によりますと、木材の伐採や土木工事を手掛けていた、(株)エフテックコーポレーションが、今月（3月）16日、岡山地裁より破産開始決定を受けました。 (株)エフテックコーポレーションは2009年に個人創業、2014年9月に法人化し、風害時や雪害時に倒木する恐れのある木などを事前に除去する「特殊伐採」や木材の伐採、土木工事を手掛けていました。設