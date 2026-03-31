３１日に実施された２年債入札（第４８３回、クーポン１．４％）は、最低落札価格が１００円０４銭５厘（利回り１．３７６％）、平均落札価格が１００円０５銭７厘（同１．３７０％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭２厘で、前回（２月２７日）の１銭３厘からやや縮小。応札倍率は３．５４倍となり、前回の３．３２倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS