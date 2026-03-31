開催：2026.3.31会場：Ｔモバイル・パーク結果：[マリナーズ] 2 - 1 [ヤンキース]MLBの試合が31日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとヤンキースが対戦した。マリナーズの先発投手はルイス・カスティーヨ、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。2回裏、9番 コール・ヤング 2球目を打ってライトへのタイムリӦ