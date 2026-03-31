【画像を見る】韓国のマンドゥ×日本の餃子！注目の新作「マンドゥ餃子」物価高が続く今日この頃、毎日の献立を考えるだけでも一苦労ですよね。レタスクラブWEBで実施したアンケートによると、物価高の影響で外食を控え自炊へシフトする人が増えており、なかでも調理の手間を減らしてくれる「冷凍食品」の消費が増えていることがわかりました。（2026/1/9〜2026/1/15実施：回答者のうち「女性・既婚・子どもあり・23歳〜50歳」の11