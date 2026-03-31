香取慎吾が自身のInstagramを更新し、東京タワーを背景にした自撮りショットを公開した。 【写真】ライトアップされた大好きな東京タワーとの自撮りショットを公開した香取慎吾 ■香取「東京大好き」と”東京愛”を語る 香取は「東京大好き色んな事が詰まってて何でも近くにありそうで誰でも簡単に掴めそうで夢散りばめられてる東京嫌いじゃないよ東京」と“東京”に対する愛が溢れる詩的な言葉を綴