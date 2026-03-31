【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、公式YouTubeチャンネルに『Run BTS! 2.0』の予告映像を公開した。 ■予告映像にはコンテンツ会議を行う様子を収録 『Run BTS!』は、2015年の初公開から約10年間続いてきたBTSの代表的なオリジナルバラエティコンテンツ。様々なゲームやミッションを通じてメンバーたちの愉快な魅力を描き、全世界のARMY（BTSファンの呼称）から愛されてきた。 2023年のスペシャルエ