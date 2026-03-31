阪神は31日、ホーム開幕戦（京セラドーム）となるDeNA戦を前に試合前練習が行われ、福島圭音外野手（24）が1軍に合流した。この日は、さっそく新背番号の「92」を初披露。チームメートたちと言葉を交わしながら、笑顔で球場入りした。球団は30日に、福島と支配下契約を結んだことを発表した。契約金1000万円、年俸420万円（金額は推定）。昨季は33盗塁でウエスタン・リーグのタイトルを獲得。今季はここまでファーム・リーグ