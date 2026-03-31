元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）が31日までに自身のインスタグラムを更新。モデル、タレントとして活躍する長男・富川立夢（りずむ、18）の卒業記念に撮影した親子ショットを公開した。「卒業記念写真」と記し、「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました」とりずむ、次男との記念の親子スリーショットを披露。「りずむ卒業おめでとう」と記した。