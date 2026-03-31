韓国の現地時間21日に復帰公演を行った、7人組グループ・BTSの新曲『SWIM』が、米ビルボードの『Hot 100』（4月4日付）で初登場1位を記録したことがレコード会社から発表され、喜びのコメントを寄せました。米音楽専門メディアのビルボードが、公式サイトで公開したチャート予告記事によると、BTSの最新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、メインソングチャート『Hot 100』で初登場1位を記録しました。BTSがこのチャート