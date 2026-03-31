BS-TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）の公式サイトが31日までに更新され、番組内容に誤りがあったとし、謝罪した。「1月26日に放送した『衆院選の公示前夜高市政権…総選挙が始動 カギ握る公明票の行方は』企画におけるスタジオのコメントの内容を巡り、創価学会から事実無根とのご指摘を受けました」と報告した。「コメントは『住んでいるところの近くに、創価学会、公明党の支持母体の会館があるんですけど国政選挙と