C大阪は31日、大阪市此花区での練習を公開し、U―21日本代表の遠征に参加していたMF石渡ネルソン（20）とMF横山夢樹（20）が練習に合流した。前日30日に帰国した2人は別メニューでトレーニングを消化。U―21米国代表、U―23韓国代表と対戦した今遠征に関して、2試合に出場した石渡は「2チームともレベルが高くて、2戦とも負けてしまった。悔しい遠征だった」と振り返った。ただ、代表では従来のボランチより1列高いインサイド