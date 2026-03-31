俳優の沢村一樹（５８）が３１日、都内で行われた４月１日スタートのテレ東系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（水曜、深夜０・３０）の会見に出席した。今作で連続ドラマ初監督を務め、出演者の菅井友香（３０）、入山法子（４０）、稲葉友（３３）から監督としての顔を絶賛された。公認不倫という奇妙な三角関係を描くラブサスペンス。チーフ監督を務めた沢村は「生配信もあるので、気をつけたい」「生放送なので