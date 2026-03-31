29日、ホワイトハウスに到着したトランプ米大統領/Jose Luis Magana/AP（CNN）イランでの軍事衝突を巡り、紛争当事者のいずれについても民間インフラへの攻撃は国際法上戦争犯罪に該当する可能性が高い。専門家らがCNNに明らかにした。トランプ米大統領は、イランがホルムズ海峡を再開しない場合、イランの発電施設、そして場合によっては海水淡水化プラントを標的にすると脅迫している。米シンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）