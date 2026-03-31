お笑い芸人の三浦マイルドが３１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。吉本興業との専属マネジメント契約を終了することを報告した。三浦は「皆さまへ」と題した文書を投稿。「私、三浦マイルドは３月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を終了し、所属から離れる事になりました」と明かした。４月以降は営業サポート契約となる。「自分が、この業界で活動していけてるのも、会社に育ててもらったおかげです」と感謝