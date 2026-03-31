グラビアアイドル・女優の岸明日香が、5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」を5月22日に発売することが決定した。【写真】岸明日香5年ぶりの写真集笑顔はじけるキュートなショット2012年3月にグラビアデビューし、以降、女優として映画やドラマに出演するほか、バラエティでも話題になるなど、多岐にわたる活躍を続ける岸。今年で15周年を迎え、5年ぶりに写真集「Trajectory」を発売する。グラビアの表現を追求し続けてきた