◆センバツ最終日▽決勝智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）史上２校目となる春夏通算１０度目の日本一を狙う大阪桐蔭は、先発を託された身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が、奪三振ショーで聖地を沸かせた。初回を３者連続三振で立ち上がると、２回は四球で初めて走者を背負ったが２死一塁から７番・多井桔平（２年）を１４３キロの内角直球で見逃し三振に仕留めた。３点リードの３回は、２死三塁から２番・志村