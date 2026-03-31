◆米大リーグブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズは今季初黒星を喫した。岡本和真内野手（２９）は９回に２戦連続アーチを放って日米通算２５０号を達成したが、空砲となった。強力打線がロッキーズ先発の菅野に苦しんだ。１点を追いかける３回にスプリンガーがソロを放ったが、ベテラン右腕からはその一発のみ。５回途中までで２安打１得点に封じられた。ブル