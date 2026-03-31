ＪＣＯＭ株式会社（Ｊ：ＣＯＭ、本社・東京都千代田区）は、日本赤十字社と連携し、若年層（全国に居住の１８歳〜２４歳１０３２人）を対象に、「若年層の防災に関する意識調査」を実施し、３１日に結果を発表した。「今後５年以内に避難が必要になるような大きな災害に遭う可能性があると思いますか」との問いには５９・９％が「そう思う」と回答。「特に不安を感じる災害はどれですか」との問いには「地震」と答えた人が８３