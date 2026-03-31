◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点ビハインドの８回２死走者なしで迎えた第４打席は、カウント１―２から３番手左腕サブロウスキの真ん中高めスライダーを捉え、打球は角度３４度で高々と上がったが、中飛に倒れた。本