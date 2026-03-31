保護者にも色々な性格の方がいるので保護者同士の付き合いも大変ですよね？ 相手が苦手な保護者だと余計に付き合いが難しく感じることもあるのかも。今回は筆者の友人から聞いた苦手な保護者とのげんなりエピソードをご紹介します。 うわ最悪！！ 苦手なママ友からの図々しいお願い！