F1日本GP自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）が、29日まで三重県の鈴鹿サーキットで行われた。9位入賞を果たしたリアム・ローソン（レーシングブルズ）が、日本滞在中に訪れた場所を明かすと、ファンからは興奮の声があがっている。ローソンが自身のインスタグラムで公開したのは、日本GP開催期間中のオフショット。サーキットでのカットに続いて、日本のコンビニチェーン「ローソン」の店舗の前で佇む写真も投稿して