国民民主党の玉木雄一郎代表は３１日の定例会見で、暫定予算の成立についてコメントした。「結局、暫定予算は衆院の解散総選挙の時点で分かっていたこと。直後の高市総理の会見にも『暫定予算を編成するかも知れない』と出てきていた」と仕方なしの見解を示した。暫定予算とは、年度が始まる４月１日までに本予算が成立しない場合に暫定で組まれる「つなぎ予算」。３０日に参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立し、１１