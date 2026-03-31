ガーディアンズ戦大リーグ・ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地でガーディアンズ戦と対戦した。今季初先発の佐々木朗希は4安打1失点で5回途中に降板。ランナーを残したが、リリーフしたタナー・スコットが失点を許さなかった。昨季は苦しんだ左腕の好投に、ファンからも称賛の声があがっている。5回のマウンドにあがった佐々木だったが先頭のマルティネスに中前打を許し降板となった。後を継いだスコットは、続くクワン