女優のローラ・ダーン(59)が、年齢に抗うことなく生きる姿勢と年を重ねた人物像を描く映画の重要性について語った。 【写真】新作出演の決め手は熟女俳優との共演だったイケメン俳優 映画「インランド・エンパイア」などで知られるローラは、AARPのインタビューでハリウッドが男女を問わず、あらゆる年齢のキャラクターを十分な深みをもって描き続けることを願っていると述べた。「年を取る姿