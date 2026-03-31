日本は現地時間31日にイングランドとアウェーで対戦日本代表は現地時間3月31日にウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行う。スコットランド代表に1-0で勝利した日本について、英紙「ガーディアン」は「W杯前に本物であることを示すため、日本はウェンブリーに向かう」と報じ、2002年の日韓ワールドカップ（W杯）でベスト4進出を果たした韓国代表との類似点を挙げた。2002年のW杯を前に、韓国代表はスコ