記事ポイントブルボンからパウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日に新発売九州の給食でお馴染みの冷菓「ムース」シリーズの新商品ロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたなめらかな食感のフローズンデザート ブルボンから、パウチアイス「バームロールムース」が2026年4月6日(月)に全国発売されます。九州では給食などでお馴染みの冷菓「ムース」シリーズに、ロングセラー商品「バームロール」の味わ