記事ポイントクリームとゼリーの二層構造で、凍らせるとフロートのような味わいが楽しめるカップデザート常温保管が可能で、好きなタイミングで凍らせて食べられる手軽さコーラ味・メロンソーダ味・いちごソーダ味の3品を展開 ブルボンから、凍らせて食べる二層構造のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が登場します。クリームとゼリーを凍らせることで、シャーベット状のゼリーとクリーミーな上層が一体となり、フ