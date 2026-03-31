記事ポイントブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が2026年4月7日に全国発売ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁でフルーティなエナジードリンク味を実現炭酸飲料のような爽快さとしゃりもに食感が楽しめる大粒エアイングミ ブルボンの大粒エアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズに、フルーティエナジードリンク味が新登場します。ピーチ、マスカット、レモンの3種の果汁を組み合わせた爽快な味わいが特