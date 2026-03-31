記事ポイント3月30日開催のHOTERESウェビナーVOL.6でAI×DXによる宿泊施設の経営戦略を解説シャープ「Inforia」を事例に客室デジタル化・AI業務改善の最新ソリューションを紹介人手不足5割超・DX市場670億円規模の宿泊業界で「価格ではなく設計で勝つ」戦略を提示 3月30日、宿泊施設のマーケティング担当者・マネジメント層を対象に「HOTERESウェビナーVOL.6」が開催されます。AI×DXで宿泊業界を生き残る経営戦略から、シャ