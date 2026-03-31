記事ポイント日本の事業所の97%に産業医がおらず、産業保健サポートの空白が広がっている従業員50人未満の企業でも、産業医と同様の健康支援を月額顧問料で受けられる2025年5月に公布されたストレスチェック全事業所義務化にも完全対応 北海道産業医オフィスは、産業医のいない中小企業向けに『顧問ドクター』サービスを本格展開しています。産業医契約よりも手軽な価格帯で、ストレスチェックの実施から従業員面談まで一括対