誕生から30周年を迎えたタワーレコード『NO MUSIC, NO LIFE.』の最新版ポスターに、ロックバンド・Chevonと俳優・ムロツヨシが初登場。同ポスターは、4月3日よりタワーレコードおよびタワーレコードミニ全店で順次掲出される。【写真】柳楽優弥、松村北斗、ムロツヨシら豪華キャストが集結！Netflixシリーズ『九条の大罪』イベント今回の『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターは、Chevonがライブリハーサルを行っていた都内スタジオ