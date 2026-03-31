5人組グループ・嵐の二宮和也が、3月31日に行われた『丸亀うどんメシ』新商品発表会に俳優の池田エライザとともに登壇した。【写真】元気いっぱい！大きなハンマーを振り回す二宮和也＆池田エライザ同商品はうどんとご飯がタッグ。グリルパンで提供され「ソース味」「ねぎ塩味」など全4種類が登場する。2人は“パッションサポーター”に就任した2人が出演する新テレビCM「本能全開ッ！丸亀うどんメシ誕生」予告篇は4月3日から