俳優・幸澤沙良（20）が3月31日、自身のインスタグラムを更新し、同日付で田辺エージェンシーを退所すると発表した。【画像】幸澤沙良、事務所退所を発表（報告全文）「ご報告」として「2026年3月31日を持ちまして、田辺エージェンシーを退所することとなりました」と伝えた。「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで1つ1つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の