元自民党幹事長で、政治ジャーナリストとして活動する石原伸晃がテレビ関係者から注目を集めているという。昨年6月に政界を引退した石原だが、現在はジャーナリストとして報道番組のコメンテーターや、自身で運営するYouTubeチャンネルで動画配信を行っている。 一方で古巣である日本テレビを中心として、バラエティー番組にも出演。これまで、同局の「踊る！さんま御殿！！」や「しゃべくり007」