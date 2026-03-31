俳優の窪塚洋介さんが、4月1日から自転車の「交通反則通告制度（青切符）」の導入に先駆けて開催されたイベント「MATE.BIKE記者発表会 デンマークに学ぶ交通安全」に登壇しました。 【写真を見る】【 窪塚洋介 】 「これは違反ね」自転車の交通ルールを再確認 普段のサイクリングは「家族3人でご飯屋さんに」「MATE.BIKE」のアンバサダーを務める窪塚さんは、?（就任してから）気づいたら5年も経っておりました。途中クビ