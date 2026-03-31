◇NBAレイカーズ120ー101ウィザーズ（2026年3月30日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が30日（日本時間31日）の本拠地ウィザーズ戦で先発出場した。3Pシュート1本を含む14得点6リバウンドの躍動。チームはレブロン・ジェームズがトリプルダブルでチームけん引して3連勝を飾った。前回の試合となった27日（日本時間28日）の本拠地ネッツ戦で右ふくらはぎの痛みから3戦ぶりに復帰。途中出場で豪快