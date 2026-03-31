「自ら考え、行動する」。いまAIは「答えるAI」から「働くAI」へと進化しています。世界で急速に広がる「AIエージェント」。その開発をリードするキーパーソンが単独取材に応じました。新たなAIは私たちの暮らしを、どう変えるのでしょうか？【図で見る】次世代AIが私たちに与える影響とは「全部やってくれる」次世代AI渡邉優子 記者「いまAI界で最も注目されている、オープンクローの開発者が来日しているということで多くの