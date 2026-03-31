保護犬と家族になった日の感動的な記録が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で238万2000回再生を突破し、「可愛すぎる」「信頼してるんだな」「幸せになってね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『怖がりで暴れると思う』と言われた保護犬→不安に思っていたら、車に乗って5分で…『まさかの光景』】 保護犬をお迎えしたら… Instagramアカウント「nsy__coco24」の投稿主さんが紹