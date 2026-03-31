文筆家・つやちゃんが、インターネットやAIが発展してますます複雑化する現代の情報空間において、音楽を中心としたカルチャーについて「書くこと」「語ること」の意義やその技法を伝える新連載「音楽を言葉にする」。 第4回は、前回に引き続き、音楽を語るための論理展開について。（編集部） 第3回：音楽を語るための論理展開──感覚を構造に変える【前編】 書こうとしている内容を要約できるか 論