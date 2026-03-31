哲学者マルクス・ガブリエルの来日を記念し、京都大学教授・京都哲学研究所共同代表理事の出口康夫との哲学対談イベント（主催：UNIVERSITY of CREATIVITY／光文社、後援：京都哲学研究所）が2026年4月17日（金）19時より「UNIVERSITY of CREATIVITY」（東京都港区）にて開催される。 【写真】マルクス・ガブリエルと出口康夫 本イベントは同じ志で未来の社会のために協働し、共著『これからの社会のために哲学ができること