イラストレーター・ナガノが描くSNS発の作品『ちいかわ』とコラボレーションした沖縄限定公式グッズの第2弾として、オリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみが2026年4月17日（金）10時より、オリオンビール公式通販およびオリオンオフィシャルストア、ちいかわPOP UP STOREサンエー浦添西海岸PARCO CITY 2F センタープラザで発売される。 【写真】オリオンTシャツを着たちいかわを見る