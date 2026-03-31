JTB（ジェイティービー）は、東京・汐留に本社を移転する。移転先は汐留シティセンター32階で、営業開始日は5月7日。新オフィスでは、多様なコラボレーションスペースを設け、社員同士の活発な交流と部門を越えた連携を促進する。Activity Based Working（活動に応じた働き方）を本格導入することで、社員一人ひとりが最適な場所で業務に取り組める柔軟な働き方を実現し、生産性向上と従業員満足度の両立を図るとしている。