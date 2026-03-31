3月18日から23日まで日本橋三越本店で行われた「第80回 全国銘菓展」で、かわいい容姿から「食べるのが惜しい」と話題になった和菓子「お花見ザウルス」。製造、販売する菓子舗間瀬（静岡県熱海市）が4月1日から本店含む直営4店舗で限定商品として取り扱います。「全国銘菓展」 の「恐竜総選挙」で1位に輝いた「お花見ザウルス」が再び登場！全国銘菓展は、全国銘産菓子工業協同組合と三越伊勢丹が共催し、創業60年以上・三代続