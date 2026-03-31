J３のAC長野パルセイロは３月31日、藤本主税監督が30日をもって契約解除となったことを発表した。昨季からチームを率いる48歳は、２年目の今季はここまで思うような成果を残せず。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）で、２つのPK戦負けを含み開幕から８連敗と苦境に陥っている。藤本監督はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメント。「日頃よりAC長野パルセイロを支えてくださるパートナ